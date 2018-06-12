İŞKUR’un "İş Kulüpleri Projesi" kapsamında Çukurova Üniversitesi’nde İŞKUR İş Kulübü açılış töreni gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını yapan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kulübün çok farklı hizmetlere vesile olacağını ifade ederek, “Bakanımızın talimatlarıyla Adana’da 2018 yılı hedefimiz 32 bin 738 kişiyi istihdam etmek. Yapılan çalışmalar neticesinde Adana’da 7 bin 838 kadınımızı, 6 bin 616 gencimizi, 4 bin 14 üniversite mezunu arkadaşımızı ve yine önemsediğimiz 3 bin 133 uzun süre iş hayatında olmayanlar istihdam sağlayarak işe yerleştirmek” şeklinde konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise istihdamın olduğu her yerde aş ve iş, buna bağlı olarak huzur ve güven olduğunun altını çizerek, “Ortadoğu’da iç karışıklıklar ve uluslararası finansal krizlere rağmen hükümetimizin üretime, üreticiye ve çalışanlara yönelik aldığı devlet destekleri, teşvik paketleriyle, istihdam politikaları sayesinde Türkiye krizi fırsata dönüştürmeye başlamıştır. Adana genelinde iş gücü piyasasının avantajlı konumunda bulunan kadınlarımıza, engellilerimize, gençlerimize, uzun süreli işsizlere, madde bağımlılarına, sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlarımıza iş arama motivasyonu katacak yöntem desteği vereceğiz buradaki eğitimlerden iş arayanların eksikliklerini giderecek istihdam edilmelerinin önündeki engelleri kalkmasına yönelik adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, 2018 yılında çok güçlü istihdam artışına ulaşacaklarına inandıklarını söyleyerek, “Bu konuda çalışmalarımızı hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstihdamla ilgili önümüzdeki dönemlerde Adana’nın çok daha yüksek performanslara çıkmasıyla ilgili yol haritalarımız stratejilerimizi uygulayıp iş ve meslek danışmanlarımızla, paydaşlarımızla birlikte Adana’da çok güçlü bir istidam rüzgarı estireceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

21. İş Kulübünün açılını gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, “Bugün üniversitede açtığımız iş kulübümüzün temel hedef kitlesi gençlerimiz olacak. Tüm gençlerimizden açacağımız bu iş kulübümüzden en yüksek seviyede faydalanmasını temenni ediyoruz. Son yaptığımız iş gücü piyasası analizlerine göre 2018 ve 2019 yılı içerisinde yüksek bir iş gücü ihtiyacıyla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, İŞKUR’un 2012 yılında yaklaşık 24 bin kişinin işe yerleştirilmesini gerçekleştirmiş bir kurumken bugün 2017 yıl sonu verilerine göre son bir yılda 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etmiş bir kurum haline geldiğini belirtti.

Mesleki eğitim kurslarını aktif iş gücü programlarıyla güncellediklerini kaydeden Bakan Sarıeroğlu şunları kaydetti:

“İşbaşı eğitim programlarımızın süresi 3 aydı, sektör odaklı bakış açısını ortaya koyduk. Bilişim ve imalat sektörlerinde 6 aya çıkardık. Bilişimde geleceğin meslekleri dediğimizi kodlama, siber güvenlik ve bulut uzmanlığı gibi alanlarda da 9 aya çıkacak şekilde iş başı eğitim programlarının yapılmasına imkan sağladık. 18-25 yaş arası genç kardeşlerimiz için bu programlardan faydalandığı zaman 74 TL’ye çıkan seviyelerde cep harçlığı uygulamamıza başlayacağız. Kadınların iş gücü piyasasına girişleriyle ilgili önlerindeki engelleri mevzuat ve uygulamalar anlamında kaldırmış durumdayız. Ülkemiz ciddi bir değişim sürecinden geçiyor. Bunun katkıları ve etkileri de rakamlara nicel olarak yansımış durumda. Şu anda en çok iş gücü piyasası anlamında pozitif ilerleme sağlayan gurubumuz kadınlar. Kadın güçlü olursa ailenin, aile güçlü olursa Türkiye’nin güçlü olacağına inanıyoruz. Kadınların iş gücüne katılım oranını şu an yüzde 32 inşallah 2023’de yüzde 41’e çıkarma hedefimiz var.”

Konuşmasının ardından Bakan Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Çukurova üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ile beraber İŞKUR İş Kulübü’nün açılış kurdelesini kesti.

Beraberindekilerle iş kulübünü gezen Sarıeroğlu, buradan hizmet alan öğrencilerle bir süre sohbet etti.