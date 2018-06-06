Dünyada karpuz üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada olan Türkiye’nin yüzde 20’sinin karpuz ihtiyacını karşılayan Adana’da Galeria AVM Çim Alan’da Karpuz Festivali düzenlendi. Festivalin açılış konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi’nde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin temelinin atılacağını açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu, Karataş’da kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte tarımda 7’nci Sırada olan Adana’nın daha üst sıralara gelmesiyle ilgili çalışacaklarını belirterek, “Adana yatırım, istihdam ve tarım anlamında her şeyin en iyisini hak ediyor. Karpuz Festivali de umarım diğer festivaller gibi gelenekselleşerek Adanamızın tanıtımına, kalkınmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.

Tarım ürünlerinin ve iyi tarım uygulamalarının tüm Türkiye’ye örnek olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, “Adana karpuzu yüzde 20 ile bir ilde en fazla üretim oranına sahip bir ürün. Bu bağlamda bir numara olmayı sürdüreceğiz ve daha da ileri seviyelere gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Adana’nın, verimli toprakları ve uygun iklim koşullarıyla birçok ürünün Türkiye üretiminde birinci sırasında olduğunu vurgulayarak, “Karpuz Festivali’nin önümüzdeki dönemde daha fazla ses getirmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılması, Adana karpuzunu bir dünya markası haline getirmek için çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından festival kapsamındaki yarışmalara geçildi. En iyi karpuz yarışmasında dereceye giren çiftçilere altın ödüllerini Bakan Sarıeroğlu takdim etti. En hızlı karpuz yeme yarışmasında dereceye giren miniklere ise bisiklet ve satranç takımı ödüllerini Adana Valisi Mahmut Demirtaş verdi.

Yarışmaların ardından Karpuz Festivali Ferhat Göçer konseri ile devam etti. Ferhat Göçer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin’i sahneye davet ederek, karpuz kesti.