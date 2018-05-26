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26 Mayıs 2018 15:16

Bakan Sarıeroğlu, Adana’da spor ayakkabılarıyla esnafı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sözünü verdiği gibi topuklu ayakkabılarını çıkartıp spor ayakkabılarını giyerek Adana’da çok sayıda esnafı kapı kapı gezdi.

Bakan Sarıeroğlu, Adana’da spor ayakkabılarıyla esnafı ziyaret etti

26 Mayıs 2018 15:16

Esnafların sıkıntılarını dinleyip, sorunlarını çözeceğini belirten Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran seçimleri için oy istedi.


Dün, 24 Haziran seçimlerinin çalışmalarına start vermek üzere kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Dün söz verdiği gibi topuklu ayakkabılarını çıkarıp, spor ayakkabılarını giyerek seçim çalışmalarını yürüten Sarıeroğlu, Seyhan ilçesinde bulunan Kızılay Caddesi’ndeki tüm esnafları kapı kapı gezerek esnafın sıkıntılarını dinledi.


Babası Şadi Sarıeroğlu’nun Kızılay Caddesi’nde daha önceden işlettiği iş yerini de ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu, duygulu anlar yaşadı. Seçim çalışmalarında hep spor ayakkabıları giyeceğini aktaran Sarıeroğlu, "Saha çalışmalarında rahat, hızlı hızlı çalışmak için giydik spor ayakkabılarımızı” diye konuştu. Basın mensuplarının ’Kaç spor ayakkabınız var?’ sorusuna da gülerek yanıt veren Sarıeroğlu, "Kadınların çok ayakkabısı olur. Sayı vermeyeyim" dedi.


Bakan Sarıeroğlu, esnafların sıkıntı ve sorunlarını dinleyerek, sorunların çözüleceğini ve 24 Haziran seçimlerinde oy istediklerini aktardı.




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