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28 Mayıs 2018 21:05

Bakan Sarıeroğlu Adanalı esnafı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana’nın Çukurova ilçesinde esnafları ziyaret etti.

Bakan Sarıeroğlu Adanalı esnafı ziyaret etti

28 Mayıs 2018 21:05


Çukurova’da ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Çetin’den bilgiler aldı ve kendisini ziyarete gelen partililerle görüştü. Seçim çalışmalarında kadın ve gençlik kollarına çok iş düştüğünü ifade eden Bakan Sarıeroğlu, kadın ve gençlik kolları üyelerinden kapı gezerek vatandaşlarla görüşmelerini istedi. Bakan Sarıeroğlu, daha sonra AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin ile birlikte esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sarıeroğlu, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.




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