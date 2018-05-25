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25 Mayıs 2018 22:14

Bakan Sarıeroğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Bakan Sarıeroğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

25 Mayıs 2018 22:14


Yüreğir Kültür Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran seçimlerine kadar kentte kalacağını ve seçim çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Adana’nın tarım ve sanayi kenti olduğunu belirten Sarıeroğlu, çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştıracağını söyledi.


Diğer bakanlarla da diyalog halinde olduklarını ve onların da yakın zamanda Adana’yı ziyaret edeceklerini belirten Sarıeroğlu, “Bakanlarımızı da şimdiden ayarladım, onlar da gelecekler. Sahalarda olacağımız için bizzat vatandaşlarımızın ağzından ne sorunları, talepleri varsa onları tespit etmiş olacağız” diye konuştu.


Bakan Sarıeroğlu, samimi bir ortamda basın mensuplarıyla tanışmak istediği için böyle bir buluşma gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Ben sizlerin simalarını tanımak istedim. İnşallah bundan sonra güzel bir dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz” dedi.




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