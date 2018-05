Bakan Sarıeroğlu çocukluğunun pazarında vatandaşlardan oy istedi

Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran milletvekili seçimlerinde birinci sıradan aday olduğu memleketi Adana’da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bakan Sarıeroğlu, bugün de çocukluğunda babasıyla birlikte gelip alışveriş yaptığı Kıyıboyu Caddesi’ndeki pazarı ziyaret etti. Sarıeroğlu, hem pazar esnafı hem de vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sorunlarını dinledi. Bir pazarcı Sarıeroğlu’ndan kapalı semt pazarı isterken, Bakan Sarıeroğlu, "Ben buraya çocukken babamla gelirdim. Aynı, hiçbir şey değişmemiş, aradan yıllar geçti. Bu isteğinizi belediye başkanımıza ileteceğim" dedi.

Bakanı Sarıeroğlu, pazarda gördüğü çocuklara yanında getirdiği oyuncakları dağıtırken, bir kız çocuğuna da pazardan oyuncak satın aldı. Bakan Sarıeroğlu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güzel bir Adana gününde ve sıcağında pazardaydık. Burası Adana’nın en yoğun pazarlarından birisi. Vatandaşlarımızın talepleri olanlar oldu, eksik olduğunu düşündüğü şeyleri söyleyenler oldu, pozitif destek yoğunluklu olarak oldu. Vatandaşlarımızla bir aradaydık, birlikte olduğumuz için keyifli bir pazar günü geçirmiş olduk. Hava sıcak, Adana’nın sıcağına biz alışkınız, Adanalılar da alışkın olduğu için bir sıkıntı olmadı. Adana’ya geldiğimden itibaren çocukluğumdan gelen anılarımı da canlandırmak ve o günleri hatırlamak adına o yerlerden de başlamaya özen gösterdim. Babamla çok alışveriş yapmıştık burada. İnşallah buraların şartlarını da belediye başkanımızla da paylaşacağız, daha da iyileşmesi lazım. Buradaki Adana insanımız, pazar esnafımız aynı sıcaklıktaydı. Böyle gezmeye devam edeceğiz. Her şey vatandaşlarımız için. Eğer onlarla bir arada olmazsak sıkıntılarını, sorunlarını ve taleplerini tespit edebilme imkanımız olmaz. Biz her şeyin daha iyisini yapma iddiasında olan bir partiyiz ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmesini idealize etmiş olan bir partiyiz. Bu bağlamda vatandaşlarımızla her an olmaya devam edeceğiz. Adana’ya inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.