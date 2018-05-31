Bakan Sarıeroğlu, kadınlarla kilim dokudu

Bakan Sarıeroğlu, ilk olarak Kozan ilçe teşkilatını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Sarıeroğlu, “Çalışmamamız için hiçbir bahanemiz yok. Biz hükümet olarak her alanda var gücümüzle dimdik durmaya devam edeceğiz. 24 Haziran’a kadar sahada olacağım, 24 Haziran’dan çok güçlü bir şekilde çıkacağız” dedi.

Adana’da istihdam ofisi açıldığını söyleyen Sarıeroğlu, “Milli İstihdam Seferberliği’nin startını gelecek hafta Adana’dan vereceğiz, şimdi çalışma zamanı” diye konuştu.

İlçe esnafını da ziyaret eden Sarıeroğlu, esnaftan tam destek aldı. Bakan Sarıeroğlu, Kozan Ticaret Odası’nda da iş adamlarıyla buluştu. 24 Haziran’ın iş dünyası açısından önemli olduğunu vurgulayan ve hedefimiz tam bağımsız Türkiye diyen Sarıeroğlu, “Türkiye’yi yeni dönemde şaha kaldıracağız” dedi.

Sarıeroğlu, Adana iş dünyasının önde gelen isimlerine hükümetin yapmış olduğu teşviklerini, işbaşı eğitim programlarını ve işverenlere geriye dönük yapılacak ödemeler hakkında bilgi verdi. Hep sahada olacağını önceliğin vatandaş olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, “Adana’da adım atmadık yer, sıkmadık el bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, Kozan Kültür Merkezi’ni de ziyaret etti. Sarıeroğlu, Halk Eğitim Merkezi’nde verilen seramik, çini, giyim ve halı kurslarını gezdi. Sarıeroğlu, İŞKUR programlarından yararlanan kadınlarla hem sohbet etti hem de kilim dokudu.