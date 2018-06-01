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01 Haziran 2018 21:30

Bakan Sarıeroğlu: “Mayıs ayında emekli olan 100 bin kişi ikramiye alabilecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana’nın Ceyhan ilçesinde katıldığı iftar programında Mayıs ayında emekli aylığına bağlanan 100 bin kişinin ikramiye alabileceklerini belirtti.

Bakan Sarıeroğlu: “Mayıs ayında emekli olan 100 bin kişi ikramiye alabilecek”

01 Haziran 2018 21:30


Bakan Sarıeroğlu, Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğlen esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretlerinin ardından Sarıeroğlu, Şehit Aileleri Derneği ziyaret ederek duygu ve düşüncülerini paylaştı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette şehit aileleriyle sohbet eden Bakan Sarıeroğlu duygulu anlar yaşadı.


Ceyhan’daki ziyaretlerinin ardından Bakan Sarıeroğlu, Ceyhan Öğretmenevinde, muhtarlar, STK temsilcileri ve Ak Parti üyeleri ile birlikte iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, “Mayıs ayında emekli olan 100 bin vatandaşımızın, Haziran ayında verilecek emekli ikramiyesini alabilecekler” dedi.




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