Bakan Sarıeroğlu Memur-Sen Adana buluşmasına katıldı

10. Yıl yetkide istikrar adı altında Memur-Sen Adana buluşmasını, TÜYAP Fuar Alanında gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 üyenin katıldığı iftar programı, Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından açılış konuşmasında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ”Kamu görevlilerinden bir numara olmaz diyenlere, yüzde 70 örgütlenme oranıyla Türkiye’de 1 milyona aşkın üye sayısıyla, Türkiye’nin bir numarasını haline gelen teşkilatın liderlerini misafirlerini değerli üyelerimizi selamlıyorum” dedi. Yalçın, daha sonra şöyle devam etti:

“5 yıl istikrarı satın alarak, yatırımları arttırabileceği yeni bir seçimin arifesindeyiz. Seçim vesilesiyle Cumhurbaşkanı adayları konfederasyonumuzu ziyaret ediyorlar. Önceki günler Temel Bey bize uğradı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisinden Muharrem İnce ziyaret etti. Kendisine sayın İnce, biz 16 Nisan’da 350 merkezle çalışma yaptık, referandumu omuzladık. Referandum geçti ve 24 Haziran seçimi var. Siz aday olarak karşımıza geldiniz. Bunun altını çizelim sayemizde adaysanız."

Açılış konuşmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çok kıymetli bir kardeşimizi şehit verdiğimizi belirtirken, ”Adana’mızda bir şehidimiz vardı, çok kıymetli bir kardeşimiz Kuzey Irak’taki görevi sırasında kaybettik. Bugün Kozan’da defnedilen çok kıymetli şehidimiz Tayfun kardeşimizi rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıp ailelerine, ülkemize ve Adana’mıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Bakan Sarıeroğlu Memur-Sen’in göreve geldiği günden beri yol arkadaşlığı yaptığını ifade ederken, ”Ülkemizin en güçlü sivil toplum örgütlerinden birisi Memur-Sen, sorun olduğu yerde sorundan kaçmayan, sorunun çözümü konusunda her daim elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, sıkıntılı anlardan milletin yanında iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyan, ülkemizin değil tüm dünyadaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin her daim yanında olan, kamu çalışanlarının gür sesi olan Memur-Sen ailemize bu güçlü kutlu yürüyüşünde başarılar diliyorum” dedi.

Bakan Sarıeroğlu şöyle devam etti:

“Kamu görevlileri sendikacılığı uzunca yıllar hor görülen kenarda tutulan bir alandır. Son 16 yılda yaptığımız düzenlemelerle kamu görevlileri sendikacılığının düzenlenmesi daha iyi yerlere gelmesi ile ilgili çok önemli adımlar attık. 2010 yılında gerçekleşen ana yasa değişikliği ile kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı getirdik. Ülkemizde şuan bütçemizin hali hazırda yüzde 30’unu oluşturan kamu personellerimiz ilgili mali ve sosyal hakları, kamu görevlilerimizle toplu sözleşme masasında uzlaşı ile gerçekleştiriyoruz."