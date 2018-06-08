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08 Haziran 2018 12:28

Bakan Sarıeroğlu mezun olduğu okulda karne dağıttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da mezun olduğu Gazi Ortaokulunda öğrencilere karne dağıttı.

Bakan Sarıeroğlu mezun olduğu okulda karne dağıttı

08 Haziran 2018 12:28

1992-1993 yıllarında mezun olduğu okulda bulunmaktan dolayı duygulandığını belirten Bakan Sarıeroğlu, nasıl bir öğrenci olduğunu anlatırken, “Resim dersiyle sıkıntım vardı. Ben matematik, fen ve sosyal konularla alakalıydım” dedi.


Öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Adana’da Gazi Ortaokulunda öğrencilere karne dağıtan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu, sohbet etti. Basın mensuplarının “Jülide Sarıeroğlu nasıl bir öğrenciydi?” sorusuna Sarıeroğlu, “Karnelerimi hatırlamıyorum. Benim resim dersiyle ilgili bir sıkıntım vardı. Hatırlıyorum, Hülya hoca bende bir iz bırakmıştır. Matematik, fen ve sosyal konularla ilgili benim ilgim alakam vardı. Sonradan açılan bir öğrenciydim ben. Lisede ders konusunda bir atak yaptım” şeklinde yanıt verdi.


Öğrencilerin güzel bir gelecekle buluşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, “Bütün imkanları seferber ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde AK Parti Adana Milletvekili olarak sizlerle daha sık birlikte olacağız. Bir ablanız olarak bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman, canınız bir şeye sıkıldığında her zaman bize ulaşabilirsiniz. Sizlere güzel bir tatil diliyorum. Bol bol dinlenin, tatilin keyfini sürün. Bence tatilde çok fazla da derse bakmayın, kitap okuyun” dedi.


Öğretmenin öğrencilerin yaz kursları olduğunu, sadece bir ay tatil yapacaklarını belirtmesiyle Bakan Sarıeroğlu gülümsedi.


Konuşmalarının ardından Bakan Sarıeroğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı. Daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğraflı çektirdi.




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