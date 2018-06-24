Bakan Sarıeroğlu oyunu Adana’da kullandı

Adana’dan AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olan Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde mezun olduğu Mimar Kemal İlkokulunda oyunu kullandı. Bakan Sarıeroğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçime katılım oranının yüksek olduğunu, vatandaşların saat 08.00’den itibaren oyunu kullanmak için sandık başına gittiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte bir aydır seçim çalışması yapıyoruz. Çalışmalar çok iyi gitti. Yaptığım gözlemlere göre de istediğimiz sonucu alacağız. Bende bitirdiğim ilkokulumda oy kullanıyorum. Bu beni duygulandırdı. Bu demokrasi bayramı herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, daha sonra bütün sandıkları gezerek görevlilere başarılar dileyip, vatandaşlarla sohbet etti.