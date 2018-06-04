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04 Haziran 2018 14:03

Bakan Sarıeroğlu, piknikçilerin sofrasına konuk oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana merkezde iftar sonrası Adnan Menderes Bulvarında biciyiyip, çay içen Adanalılarla sohbet etti.

Bakan Sarıeroğlu, piknikçilerin sofrasına konuk oldu

04 Haziran 2018 14:03


Bakan Sarıeroğlu, iftar sonrası Adana’da gezintiye çıkarak Adnan Menderes Bulvarında göl kenarında piknik yapan vatandaşların sofrasına misafir oldu. Hemşehrilerinin ikramlarını geri çevirmeyip sofralarına oturan Sarıeroğlu, onların taleplerini, beklentilerini dinledi.


Sarıeroğlu, gitar çalan gençleri dinlerken ‘tam destek’ sözü aldı ardından da çocuklara hediye dağıttı. Jülide Sarıeroğlu, çocukluğunu geçirdiği Zürafa Parkı’na da uğrayıp vatandaşla sohbet etti. Adana’nın meşhur bici bicisini yiyen Sarıeroğlu, hemşehrileriyle fotoğraf da çekildi.




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