Bakan Sarıeroğlu, piknikçilerin sofrasına konuk oldu

Bakan Sarıeroğlu, iftar sonrası Adana’da gezintiye çıkarak Adnan Menderes Bulvarında göl kenarında piknik yapan vatandaşların sofrasına misafir oldu. Hemşehrilerinin ikramlarını geri çevirmeyip sofralarına oturan Sarıeroğlu, onların taleplerini, beklentilerini dinledi.

Sarıeroğlu, gitar çalan gençleri dinlerken ‘tam destek’ sözü aldı ardından da çocuklara hediye dağıttı. Jülide Sarıeroğlu, çocukluğunu geçirdiği Zürafa Parkı’na da uğrayıp vatandaşla sohbet etti. Adana’nın meşhur bici bicisini yiyen Sarıeroğlu, hemşehrileriyle fotoğraf da çekildi.