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25 Mayıs 2018 21:01

Bakan Sarıeroğlu: “Şimdi bir olma, birlik olma vakti. Başka bir 24 Haziran yok”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir Kültür Merkezi’nde vatandaşlar ve partililerle birlikte iftar yaptı.

Bakan Sarıeroğlu: “Şimdi bir olma, birlik olma vakti. Başka bir 24 Haziran yok”

25 Mayıs 2018 21:01

Burada bir açıklama yapan Sarıeroğlu, 24 Haziran’ın önemine vurgu yaparak, “Ülkemizde operasyon peşinde olan çevreler var” dedi.


AK Parti Adana milletvekillerinin tanıtımından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezi’nde bir iftar gerçekleştirildi. Burada konuşan Sarıeroğlu, 24 Haziran’ın önemine vurgu yaparak, “Ülkemizde operasyon peşinde olan çevreler var” dedi.


Bakan Sarıeroğlu, ekonomide her şeyin yolunda olduğunu, devletin büyüme, ihracat rekorları kırdığını, vurgulayarak “Dövizle, döviz kurlarıyla ilgili spekülasyon ve manipülasyonlarla ülkemize yönelik bir operasyon peşinde olan çevreler var. Biz 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimini atlattık. Başka bir ülke olsaydı bunun altında kalırdı” diye konuştu.


Bakan Sarıeroğlu, Adana’da güzel karşılanmış olmaktan dolayı hemşehrilerine teşekkür ederek, “Ramazanın rahmetini, bereketini, memleketimde sizlerle birlikte bu güzel sofrada paylaşıyor olmaktan ayrıca memnunum. Büyüdüğüm yetiştiğim tüm hayatımı etkileyen tüm hayatıma yön veren Adana’da bu kadar güzel karşılanmış olmaktan dolayı mutluyum” şeklinde konuştu.


Bakan Sarıeroğlu, sözlerine şöyle devam etti:


“İşlerimizi, ailelerimizi bir kenara koyarak bölgemiz, vatanımız, milletimiz, Türkiye için mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimiz için çalışmalarımızı yaptık. Bizim için ‘vefa’ İstanbul’da bir semt adı değil. Bu bağlamda benim ve Adana’mız açısından yeni bir dönem başlıyor. İnşallah bolluk bereketlilik, güzellikler getireceğiz.”




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