Bakan Sarıeroğlu Türk Kızılayı’nın 8. Geleneksel iftarına katıldı

İftar programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bu güzel buluşmalar, birlik, beraberlik ve kardeşlik buluşmaları daim olsun” dedi.

Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki Taş Köprü’de düzenlenen 8. Geleneksel İftar Programı gerçekleştirildi. İftar programından önce konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Adana’nın simgesi, geçmişten bugüne tarihi birçok olaya şahitlik eden bir mekanda vatandaşlarla buluşmaktan oldukça memnun olduğunu belirterek, “Ramazanın rahmeti bereketi Adana’mızın üzerine olsun. Bu birlik beraberlik, kardeşlik buluşmaları, bolluk bereketlilik ülkemizde daim olsun” diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın her bölgesinde yaşanan sıkıntılara, afetlere anında el uzatabilen, yoksullarla yardımlaşma, dayanışma içerisinde olan bir köprü olan Türk Kızılayı’nın gelişmesi konusunda biz de destek olacağız.”

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve çok sayıda vatandaş iftarını yaptı.