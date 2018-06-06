Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 21:09

Bakan Sarıeroğlu Türk Kızılayı’nın 8. Geleneksel iftarına katıldı

Türk Kızılayı’nın her sene geleneksel olarak tarihi Taş Köprü’de düzenlediği iftar programı gerçekleştirildi.

Bakan Sarıeroğlu Türk Kızılayı’nın 8. Geleneksel iftarına katıldı

06 Haziran 2018 21:09

İftar programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bu güzel buluşmalar, birlik, beraberlik ve kardeşlik buluşmaları daim olsun” dedi.


Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki Taş Köprü’de düzenlenen 8. Geleneksel İftar Programı gerçekleştirildi. İftar programından önce konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Adana’nın simgesi, geçmişten bugüne tarihi birçok olaya şahitlik eden bir mekanda vatandaşlarla buluşmaktan oldukça memnun olduğunu belirterek, “Ramazanın rahmeti bereketi Adana’mızın üzerine olsun. Bu birlik beraberlik, kardeşlik buluşmaları, bolluk bereketlilik ülkemizde daim olsun” diye konuştu.


Bakan Sarıeroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Dünyanın her bölgesinde yaşanan sıkıntılara, afetlere anında el uzatabilen, yoksullarla yardımlaşma, dayanışma içerisinde olan bir köprü olan Türk Kızılayı’nın gelişmesi konusunda biz de destek olacağız.”


Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve çok sayıda vatandaş iftarını yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç