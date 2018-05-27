Bakan Sarıeroğlu, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

İftarın ardından cami açılışı gerçekleştirildi.

Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine katılan Sarıeroğlu, hemşehrileriyle gönül sofrasında bir araya geldiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Sarıeroğlu, ”Geldiğimiz günden itibaren Adanalı hemşehrilerimizin çok büyük bir teveccühüne nail olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu sürecin aynı şekilde devam ettireceğiz. Bugün ilk açılışımız olacak, Adana’da ilk açılışımızı da hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla, kamu kurumlarımızın destekleriyle gerçekleştirilecek bir cami” dedi.

Sarıeroğlu bölge için yeni gelişmelerin olduğunu vurgularken, ”Çok uzun süredir talep edilen, beklenilen bir gelişme çok önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Güney Seyhan Hastanemizin bütün aşamalarını tamamladık. Kısa sürede sonra inşallah temelini atacağız. Şuan proje aşamasında, 150 yataklı yeni hastanemizde bu bölgede siz değerli hemşehrilerimize en kaliteli sağlık hizmetini vermek için bismillah deyip çalışmalarımızı başlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Sarıeroğlu, daha sonra şöyle devam etti:

“24 derslikli, bir okul inşaatımız başladı. İnşallah yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarımız bu okulumuzda güzel hizmetlerle buluşmuş olacaklar. Yine bu bölgede iki hekimimizin görev yapacağı aile toplum sağlık merkezimizi de açacağımızın müjdesini kısa süre sonra burada sizlerle paylaşmış olmak istiyorum.”

İftarın ardından Sarıeroğlu, Sarıhamzalı Mahallesi’nde bulunan hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan Yeni Cami’nin açılış kurdelesini Adana valisi Mahmut Demirtaş, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile kesti. Daha sonra Sarıeroğlu vatandaşlarla birlikte camiyi gezdi.