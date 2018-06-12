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12 Haziran 2018 21:17

Bakan Sarıeroğlu ve Bakan Özhaseki iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Sarıeroğlu ve Bakan Özhaseki iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

12 Haziran 2018 21:17


AK Parti Çukurova İl Teşkilatı, Toros Mahallesi Hayal Park Civarında vatandaşlara iftar yemeği verdi. İftar yemeğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Sarıeroğlu, iftar programına katılan vatandaşların sorunları dinleyip ezan okunana kadar sohbet etti. Oruçlar açıldıktan sonra Bakan Özhaseki vatandaşlara selamlama konuşması yaptı. Özhaseki, “Bir tarafta Adanalı hemşerilerimizin önemli sorunu, 20 yıldır sıkıntısı yaban hayatıyla ilgili sıkıntılar bitti. Türkiye’mizde imar ile ilgili, Adana’mızdaki yaşayan insanların neredeyse yüzden 60’ını ilgilendiren bir konu olan imarlarla ilgili konuyu burada iza etmeye geldik. Rabbim bizi hizmet edin diye bu dünyaya göndermiş, inşallah bizlerde sizlere hizmet etmenin onurunu kıvancını yaşıyoruz. Yeter ki bizlere dua edin destek verin bizde sizlere sonuna kadar hizmet edelim” diye konuştu.




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