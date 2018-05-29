Bakan Sarıeroğlu’ndan bayram ikramiyesi müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Sanayi Odası (ADASO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) arasında İnsana Yakışır İşler İçin İşbirliği Protokolü imza töreni ve İstihdam Birimleri Danışma Birimi açılış töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin mültecilere yönelik son 7 yıldır tüm dünyaya örnek olacak çalışmalar yaptığına vurgu yaparak, "15 Temmuz’un hemen ardından Fırat Kalkanı ile bölgede çok ciddi temizlik gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attık. Daha sonra El-Bab ve diğer bölgelerin yaşanabilir hale gelmesine yönelik adımlar atarak Suriyeli kardeşlerimizin dönüşünü sağladık. Son dönemde Afrin’de de çok büyük başarılar elde ettik. Zeytin Dalı Operasyonu son dönem tarihimizin önemli bir başarısıdır, zaferidir. Ülkemiz tüm imkanlarını seferber ederek oradaki Suriyelilerin yaşam koşullarının tekrardan eskisine dönebilmesi ile alakalı bir çalışma içerisinde. Şartlar oluştuğu için Suriyeli kardeşlerimiz dönüş içerisindeler. Bayram nedeniyle geçiş yapanlar var. Süreç ne olursa olsun, içinden geçtiğimiz dönemde 3.5 milyon kardeşimize önemli ev sahipliği yaptık" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, son dönemde 250 bin Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini ve şu an değişik yaşlarda olduğunu kaydederek, “Bu tarz büyük göç dalgaları sonrası birçok ülkede sosyal sıkıntılar yaşanırken çok şükür ki herhangi bir sorun olmadı. Bu, vatandaşlarımızın konuyla ilgili hassasiyetleri sonucu diye ifade ediyorum. Bakanlık olarak ilk günden itibaren konuya iş gücü piyasamızın dengeleri açısından hassasiyetle yaklaştık. Birçok projeyi çeşitli şehirlerde hayata geçirdik. Burada yapacağımız istihdamla ilgili danışma birliğinin açılması iş gücü piyasalarımızda hem Suriyeli kardeşlerimiz açısından hem kendi iş gücümüz açısından dengeli bir sürecin yaşanması için son derece önemli. Adana’da 200 bin Suriyeli yaşıyor. Başka projemizde bu kardeşlerimiz profilleme çalışmalarını hayata geçireceğiz. Hangi bilgi, tecrübe ve niteliklere sahipler. Diğer yandan kendi iş gücümüzle alakalı olarak çok kapsamlı bir iş gücü analizi, nitelikleri belirleyecek çalışmalar gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını istihdam projeleriyle sürdüren Sarıeroğlu, emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihlerine yönelik ise şu açıklamaları yaptı:

"Geçtiğimiz ay çok önemli, uzun süredir talep edilen emeklilerin ikramiyeleriyle ilgili düzenleme yapmıştık. 12,3 milyon emeklimiz için Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda ayrı ayrı 2 bayram ikramiyesi, bin lira hayata geçirilecek. Bunların ödeme tarihleri belli oldu. Bayram ikramiyelerini ayrı yatıracağız. Emekli maaşlarını da bayramın 15-17 haziran olması sebebiyle öne çekilmesine karar verdik. 11-12-13 haziranda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yatacak. 1-5 haziran tarihleri arasında emekli sandığındaki emeklilerin maaş ödemelerini yapacağız. SSK emeklilerinin ikramiyesini 8 haziran Cuma günü, BAĞKUR ve emekli sandığındaki emeklilerin bin lira ikramiyelerini de 7 haziran Perşembe günü itibarıyla bayram öncesinde ödemelerini gerçekleştireceğiz. Rakamlar büyük. Bunun ekonomik hayatımıza da çok pozitif katkısı olacağına inanıyoruz. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik paralarını da bayram öncesine aldık."

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise imzalanacak protokol neticesinde Suriyeli işçilerin ekonomiye kazandırılacağını kaydetti.

İLO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan da mültecilerin iş piyasasına girmelerinin son derece önemli ve kritik bir konu olduğunu vurgulayarak, imzalanacak protokol sayesinde kayıt dışı işçiliğin engelleneceğini, Suriyelilerin kayıtlı ve düzgün işlerde çalışırken diğer yandan vergi ve sigortaların ödenerek ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise mültecilerin kendi ayakları üzerinde durmaları için devletin birçok projeyi hayata geçirdiğine değinerek, onların topluma ve ekonomiye kazandırılması için yapılan sosyal ve mesleki çalışmaları anlattı. Yapılacak protokolün bu alanda yapılan çalışmalara büyük bir ivme kazandıracağını aktaran Demirtaş, "İşbirliği protokolünün imzalanmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve İLO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan tarafından İnsana Yakışır İşler İçin İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza töreninin ardından protokol üyeleri, açılışı gerçekleştirilen birimleri gezdi.