Bakan Sarıeroğlu’ndan, Vali Demirtaş’a ziyaret

Adana’da çeşitli temas ve incelemelerde bulunan Bakan Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Valiliği ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Adana’nın genel durumu hakkında Vali Mahmut Demirtaş’tan bilgi aldı.

Vali Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun şahsında, Adana’nın kamu yatırımları ile buluşarak, gelişip kalkınması yolunda teşvik ve desteklerinden dolayı devlet ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Türkiye’nin metropol kentlerinden olan Adana’nın hak ettiği hizmetlerle buluşması için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi ve Vali Mahmut Demirtaş’a görevinde başarılar diledi.

Belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etmesinin ardından valilikte düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana’daki tüm belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Sarıeroğlu’nun, Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda. Adana’nın genel durumu, kamu yatırımları, belediyelerce gerçekleştirilen hizmetler ile vatandaşların talep ve beklentileri ayrıntılarıyla masaya yatırıldı.