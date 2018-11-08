Bakan Soylu: "(Asılsız ihbarlar) Yapılabilecek en büyük kötülük ve ihanet"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da yeni açılan 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü'nü inceledi. 112 acil çağrı sistemine yapılan çağrıların yüzde 60'ının asılsız olduğunu belirten Bakan Soylu, bunun yapılabilecek en büyük kötülük ve ihanet olduğunu dile getirdi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programa katılmak için Adana'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz aylarda açılan 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü'nü inceledi. Çağrı merkezinde çalışanlara bir süre sohbet eden Bakan Soylu, yeni kurulan sistemlere göz attı.

Bakanlık tarafından sağlanan yeni sistemler hakkında da beraberindeki kent protokolüyle bilgiler paylaşan Bakan Soylu, 112 acil çağrı sistemine yapılan asılsız ihbarların yüzde 60 civarında olduğunu belirterek, bu durumun yapılabilecek en büyük kötülük ve ihanet olduğunu ifade etti.

Ankara'ya gitmek üzere 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü'nden ayrılan Bakan Soylu'ya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı ile kent protokolü eşlik etti.