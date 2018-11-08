Bakan Soylu: “Uyuşturucu baronu denilen kişiler balondur, onları tek tek söndüreceğiz”

Bu konuda da çok dikkatli olmak gerekir. Onlar baron değil balondur ve o balonları tek tek söndüreceğiz” dedi.

Bakan Soylu, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda Adana Valiliği'nce gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu toplantının faydalı olması temennisinde bulunarak, “Geçen yıl 941 kişi uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti. Bir önceki yıl bu sayı 920 idi. Bu yıl itibariyle mücadelemizdeki kararlılığımızla bu sayıyı 228'e kadar düşürdük. Uyuşturucu ile mücadelede ciddi bir irade ortaya koyduk ve bu konuda azalış elde ettik” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele konusundaki duruş ve kararlılığın devam edeceğini vurgulayan Bakan Soylu, birçok tedbir alındığını belirterek, “Mağaralardan okul önlerine kadar hem karada hem denizde uyuşturucuya yönelik operasyonlarımız devam ediyor. Uyuşturucu üretiminin hem miktarı hem de çeşidi bir çığ gibi büyümektedir. Avrupa Birliği Uyarı Sistemi'ne göre 670 çeşidi aşmış durumda. Bunların yüzde 70'i son 5 yıl içerisinde listeye dahil edilmiş. Yani sürekli yeni bir uyuşturucu icat edilmiş” dedi.

Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan'a barış götürme bahanesiyle yaptığı müdahalenin ardından uyuşturucu yetiştirilen alanın 328 bin hektara çıktığını belirten Bakan Soylu, “İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ne kadar zor olduğu apaçık ortadadır. Doğudan sürekli düzensiz göç geliyor, terör ortamı sağlanmak için çaba sarfediliyor. 2016 yılında 4 bin 800 ton olan afyon üretimi son bir yılda yüzde 60 arttı. Doğudan akacak olan ve rotasında bulunduğumuz afyon maddesinin, batı ülkelerinde de büyük bir tehdit olması gerekirken, onların bu konudaki hassasiyetsizliği dikkatimizi çeken bir durumdur. Eğer biz uyuşturucu ile bu kadar etkin bir mücadele ortaya koymasak, Avrupa'daki gençler uyuşturucu müptelası olurdu.

Kripto paralar ile yapılan ticaretin 3'te 2'sini uyuşturucu ticaretinin oluşturduğunu belirten Bakan Soylu, terör örgütlerinin finansman sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Özellikle PKK Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini yapmakta. Bu ticaretten gelirlerinin 1 buçuk milyar dolar olduğunu biliyoruz. Biz yaptığımız her mağara baskınında mutlaka uyuşturucu maddeye de rastlıyoruz. Bu uyuşturucu maddelerin Avrupa'nın göbeğinde üretildiğini de görüyoruz. Ayrıca son günlerde 13-14 yaşlarındaki çocukların Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ndeki belediyelerin düzenlediği festivallerle dağa götürüldüğünü, orada taciz ve tecavüze uğradıklarını, bu çocukların kaçarak teslim olmalarından sonra öğreniyoruz.”

Uyuşturucu ile mücadele konusunda bakanlık olarak gerçekleştirdikleri operasyonlara da değinen Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Sahada ortaya koyduğumuz mücadele ile geçen yılın ilk 10 ayı ile bu yılın ilk 10 ayını oranladığımızda operasyon sayımız yüzde 20, tutuklu sayısı ise yüzde 8 buçuk artarak 19 bin 466 kişiye ulaştı. Geçen yılın eroin yakalamaları yüzde 32.5, kokain yakalamaları yüzde 40, ekstazi diye tabir edilen hapların yakalanmalarında yüzde 132'lik bir artış gözlemledik. Yani sokak satıcıları ile de ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu tutuklamaların, 16 bin 603 kişisi uyuşturucunun doğrudan gençlerimize temas etmesini sağlayan sadece sokak satıcılarıdır. Mücadele kapsamında 9 adet uygulama gerçekleştirerek okul çevrelerini de kontrol ettik. Bu uygulamalarda sadece uyuşturucu değil alkol, sigara, terör propagandası gibi tüm suç unsurlarına ilişkin denetimlerimizi ortaya koyuyoruz.”

Başarılı saha sonuçlarının alınmasında vatandaşların gayreti, çabası ve müracaatları ile ihbarlarının da önemine dikkat çeken Bakan Soylu, her sabah telefonuna en az 4-5 uyuşturucu ihbarı geldiğini belirterek, “Bir adım daha atarak bir mobil uygulama geliştirdik. Uyuma isimli bu uygulamayı vatandaşlarımız indiriyor ve ihbarlarını bize iletebiliyor. Bu zamana kadar uygulama ile 2 bin 199 ihbar geldi. Ayrıca kaymakamlıklarımıza kurduğumuz ‘Açık Kapı Bildirim' sistemiyle uyuşturucu konusunda bildirim ve şikayetleri alabiliyoruz. BU zamana kadar 648 açık kapı bildirimi yapılırken bunların 449'unun altından bir şeyler çıktı. Bunlar önemli oranlar” diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelede metruk binaların önemli bir yer tuttuğunu belirten Bakan Soylu, “Önemli dağıtım ve kullanım bölgeleri olan 60 bin 503 metruk bina tespit etmiştik. Bu binaların 20 binini yıktık. Tüm il ve ilçe belediyelerine açıkça söylüyorum ki bu metruk binalar ya ehlileştirilmeli ya da bir gece ansızın yıkılmalıdır. Bu konuda kanun kural dinlemeyin. Bu metruk binalar sadece uyuşturucuyla alakalı değil, aynı zamanda kentin asayiş ve güvenliğine de büyük tehlike oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadelede hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışmaların sürdüğünü, özellikle de baron olarak tabir edilen örgütlere yönelik sert ifadeler kullanan Bakan Soylu, “Uyuşturucu baronları tabirini kullanmak özendirici bir tabirdir. Bu konuda da çok dikkatli olmak gerekir. Bir taraftan uluslararası bir meseleyle uğraşırken diğer taraftan da kendi ülkemize çöreklenmek isteyen bir meseleyle uğraşıyoruz. Uyuşturucu baronu denilen kişiler baron değil balondur ve o balonların hepsini tek tek söndüreceğiz” diye konuştu.

Toplantıya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana milletvekilleri, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, kent protokolü ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.