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Bakkal yangında kül olurken itfaiye aracı dar sokaklardan geçemedi

Adana’da elektrik kontağından çıkan yangında bakkal kullanılamaz hale geldi.

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında bakkal kullanılamaz hale geldi. Bakkalın bulunduğu yerde sokakların dar olması nedeniyle itfaiye aracı dükkana sadece 15 metre yaklaşabildi.



Yangın, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi 1096 sokak içerisinde bulunan bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bakkalda çıkan yangını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangın mahalline geldi ancak sokaklar dar olduğu için bakkala sadece 15 metre yaklaşabildi. Daha sonra itfaiye erleri araçtan hortumlarını çekerek çıkan yangını söndürdü. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede ise elektrik kontağından yangının çıktığı belirlendi.

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