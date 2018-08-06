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06 Ağustos 2018 10:24

Balcalı Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. İnal atandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğine Prof.

Balcalı Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. İnal atandı

06 Ağustos 2018 10:24

Dr. Tamer Cevat İnal atandı.


Prof. Dr. Yeşim Taşova, 2012 yılında başladığı görev süresinin dolması nedeniyle Balcalı Hastanesi Başhekimliğinden ayrıldı.


ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Prof. Dr. Taşova’nın yerine başhekim yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Tamer Cevat İnal’ı Balcalı Hastanesi Başhekimi olarak atadı.



Prof. Dr. Tamer Cevat İnal kimdir?


1989 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanlığını aldı. 1999 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında ise doçentliğe yükseldi. ÇÜ Tıp Fakülteis Merkez Laboratuvarı Klinik Biyokimya Sorumluluğu ve Balcalı Hastanesi Kalite Direktörlüğü görevlerini yürüttü.




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