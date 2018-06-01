İlk olarak 2016 yılında başvurusu yapılan Ulusal Yeterlilik Belgesi konusunda 2 yıllık süre içerisinde Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından gerekli eksikler giderildi. Ayrıca bu zaman zarfı içerisinde tıp eğitimi ve hasta hizmetleri konusunda Avrupa standartlarında uygulamalar başladı. Bundan sonra gerekli kriterler de tamamlanınca nisan ayının ilk haftası kurumu ziyaret eden yetkililer tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu klinik, Türk ve Avrupa standartlarına uygun olduğu tespit edilerek ulusal yeterlilik belgesi aldı.

Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda düzenlenen törende konuşan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Cem Kaan Parsak, 2016 yılından bu yana klinik olarak eksiklikleri yerine getirmeye gayret gösterdiklerini ve bugün bu amaca ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Parsak, genel cerrahi klinikleri arasında bu belgenin ilk ve tek olarak kendilerine verildiğinin altını çizerek, tıp eğitimi ile hasta hizmetleri ve tedavi ile takibinin kalitesinin artık Türk ve Avrupa düzeyinde olduğunun net bir şekilde görüldüğüne vurgu yaptı. Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde çok önemli operasyonlara imza atıldığını belirten Parsak, çok meşakkatli bir süreci geride bıraktıklarını yapılan denetimler sonucunda da bu belgeyi almaya hak kazandıklarına işaret etti.