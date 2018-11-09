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Bali çekerek işe çıkan kağıtçı çocuk şoke etti

Adana’da yolda bali çekerek işe çıkan kağıtçı çocuk, görenleri şaşırttı.

Adana'da yolda bali çekerek işe çıkan kağıtçı çocuk, görenleri şaşırttı.


Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde kağıt toplayan küçük yaşlardaki bir çocuğun, bali çekerek yolda yürümesi görenleri şaşırttı.


Kağıt topladığı arabasıyla İsmet İnönü İlkokulu'nun yanından da geçen kağıtçı çocuk, poşet içerisine doldurduğu baliyi içine çekerek yoluna devam etti. Adana'nın en işlek mahallelerinden birinde böyle bir görüntü, çevredeki vatandaşları hem şaşkına çevirdi hem de tedirgin etti.

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