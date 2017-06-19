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19 Haziran 2017 10:32

Balık avına giden 2 arkadaş canlarından oldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, dün balık avlamak için Göksu Çayı’na giden ve boğulan iki arkadaşın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.

Balık avına giden 2 arkadaş canlarından oldu

19 Haziran 2017 10:32


Olay, dün akşam saatlerinde Saimbeyli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Niğde’de lisede okuyan Adem Akbolat (18), tatil için Saimbeyli ilçesindeki ailesinin yanına geldi. Dün öğlen saatlerinde ise Akbolat ve Ali Duran (28) motosikletle balık avlamak için Göksu Çayı’na gitti. Akşam olduğunda Akbolat ve Duran’dan haber alamayan yakınları, iki arkadaşı aramaya çıktı. Duran ve Akbolat’ın Göksu Çayı’na girdiği yerde motosiklet ve elbiselerini bulan yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. Ekipler, iş makinesiyle suyun yönünü değiştirerek iki arkadaşı aramaya başladı. Arama sırasında ekipler, Akbolat ve Duran’ın cesetlerini suya girdikleri yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.


Daha sonra cenazeler ırmaktan çıkartılıp Saimbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde ise Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ile iki arkadaşın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. Adem Akbolat ve Ali Duran’ın bazı yakınları ise cenazeler geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.


Karakuyu Mahallesi Muhtarı Cafer Akbolat gazetecilere olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Akşam eve gelmeyince Ali Duran’ın abisi merak etmiş. Telefona cevap vermeyince de endişelenip ırmağa gitmiş. Gidince de motoru görmüş. İki arkadaşı araştırırken cep telefonlarını ve çamaşırlarını görmüş. Ondan sonra beni aradı ben gittim. İnsanın içine doğuyor ya gittiğimde işte cesetlerini çıkarttık” dedi.


Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Karakuyu Merkez Mezarlığı’na defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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