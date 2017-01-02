Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 11:58

Balıkçıların lagos isyanı

Balıkçıların lagos isyanı

02 Ocak 2017 11:58

Adanalı balıkçılar, avlanması yasak olan lagos balığını uluslararası sularda avlayan yabancı balıkçılara tepki gösterdi.
Nesli tehlike altında olan lagos balığının avlanması 2020 yılına kadar yasaklanırken yasağa uymayan balıkçılara ise bin 113 lira para cezası uygulanmaya başladı.
Adana’nın Karataş ilçesindeki balıkçılar ise getirilen yasağın kendilerini mağdur ettiğini öne sürdü.
Karataşlı balıkçılar, uluslararası sularda çalışamadıklarını ancak karadan 12 mil ötede yabancı ülkelere bağlı balıkçıların lagos avı yaptıklarını söyledi.
Balıkçılar adına konuşan Güney Şaş, yabancı balıkçıların lagos avlarını izlemekle yetindiklerini vurgulayarak, “12 mil olarak adlandırdığımız uluslararası sınırlarımızda biz çalışamazken, diğer yabancı tekneler bize yasak olan bütün balıkları avlıyorlar. Bu durumda artık teknelerimizi limandan sökemez hale geldik. Acilen bu çaresizliğimize bir çare bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.
Lagosla birlikte dil balığının da av yasağı kapsamına sokulduğunu anlatan Şaş, “Bu dönem 15 Eylül gecesi bir hevesle balığa çıkıldı. Ama yasakları öğrendiğimiz zaman hepimiz şok olduk. Bizi çalışamaz hale getirdiler. Buradan devletin tüm yetkili mercilerine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, Bakanımız Faruk Çelik’e ve tüm yetkililere sesleniyoruz. Her şeye zam geldi. İpimize, kurşunumuza her şeye zam geldi ama ’Şunu yakalamayacaksın, bunu yakalamayacaksın’ diye engel geldi. Acilen bizim bu sorunumuza çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç