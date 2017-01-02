Balıkçıların lagos isyanı

Adanalı balıkçılar, avlanması yasak olan lagos balığını uluslararası sularda avlayan yabancı balıkçılara tepki gösterdi.

Nesli tehlike altında olan lagos balığının avlanması 2020 yılına kadar yasaklanırken yasağa uymayan balıkçılara ise bin 113 lira para cezası uygulanmaya başladı.

Adana’nın Karataş ilçesindeki balıkçılar ise getirilen yasağın kendilerini mağdur ettiğini öne sürdü.

Karataşlı balıkçılar, uluslararası sularda çalışamadıklarını ancak karadan 12 mil ötede yabancı ülkelere bağlı balıkçıların lagos avı yaptıklarını söyledi.

Balıkçılar adına konuşan Güney Şaş, yabancı balıkçıların lagos avlarını izlemekle yetindiklerini vurgulayarak, “12 mil olarak adlandırdığımız uluslararası sınırlarımızda biz çalışamazken, diğer yabancı tekneler bize yasak olan bütün balıkları avlıyorlar. Bu durumda artık teknelerimizi limandan sökemez hale geldik. Acilen bu çaresizliğimize bir çare bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Lagosla birlikte dil balığının da av yasağı kapsamına sokulduğunu anlatan Şaş, “Bu dönem 15 Eylül gecesi bir hevesle balığa çıkıldı. Ama yasakları öğrendiğimiz zaman hepimiz şok olduk. Bizi çalışamaz hale getirdiler. Buradan devletin tüm yetkili mercilerine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a, Bakanımız Faruk Çelik’e ve tüm yetkililere sesleniyoruz. Her şeye zam geldi. İpimize, kurşunumuza her şeye zam geldi ama ’Şunu yakalamayacaksın, bunu yakalamayacaksın’ diye engel geldi. Acilen bizim bu sorunumuza çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.