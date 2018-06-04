Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 14:40

Balkan Türkleri iftarda buluştu

Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Adana protokolü iftar sofrasında bir araya geldi.

Balkan Türkleri iftarda buluştu

04 Haziran 2018 14:40


Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde gerçekleşen iftar programı bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. İftar programına Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Balkan Türkü katıldı.


Dernek başkanı Aziz Sağıroğlu, Ramazan ayının Müslümanlar için önemine dikkat çekerek, “Ramazan Ayı rahmet, bereket, mağfiret ve paylaşım ayı. Biz elimizde olanları paylaşmak istedik. Paylaşmak ibadettir. Ayrıca siyasi bir gündemden geçtiğimizi 24 Haziran seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İftar yemeğinin bu yıl 29.sunu düzenledik elimizden geldiğince devam ettirmeyi istiyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından tüm katılımcılar birlikte iftar yemeğini yedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç