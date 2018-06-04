Balkan Türkleri iftarda buluştu

Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde gerçekleşen iftar programı bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. İftar programına Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Balkan Türkü katıldı.

Dernek başkanı Aziz Sağıroğlu, Ramazan ayının Müslümanlar için önemine dikkat çekerek, “Ramazan Ayı rahmet, bereket, mağfiret ve paylaşım ayı. Biz elimizde olanları paylaşmak istedik. Paylaşmak ibadettir. Ayrıca siyasi bir gündemden geçtiğimizi 24 Haziran seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İftar yemeğinin bu yıl 29.sunu düzenledik elimizden geldiğince devam ettirmeyi istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılar birlikte iftar yemeğini yedi.