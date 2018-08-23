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23 Ağustos 2018 12:40

Bankta unuttuğu çantasını polis bulup teslim etti

Adana’da bankta otururken bir kişinin kendisini rahatsız etmesi üzerine çantasını unutarak giden genç kızın kaybolan çantasını polis bularak teslim etti.

Bankta unuttuğu çantasını polis bulup teslim etti

23 Ağustos 2018 12:40


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Zop, Atatürk Caddesi üzerindeki Abidin Dino Parkı’na gelerek banka oturup dinlenmek istedi. Genç kız burada telefonla konuşurken yanına 8-9 yaşlarında bir çocuk gelerek para istedi. Zop, çocuktan rahatsız olup telefonla görüşmesini sürdürerek banktan kalkıp uzaklaştı. Zop telefonda konuştuğu için çantasını da bankta unuttu. Telefonu kapattığında çantasının yanında olmadığını gören Zop, parka dönüp bankta unuttuğu çantasının yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamerası görüntüsü araştırdı. Yapılan araştırmada banktaki çantayı bir kişinin alıp yanındaki çocuğuyla birlikte uzaklaştığı belirlendi. Polis bu tespitler doğrultusunda şahsın gidiş yönünde araştırma yaptı. Yapılan araştırmada polis otluk alan içinde çantayı buldu. Ancak çantanın içindeki 30 lira para ve banka kartlarının olmadığı anlaşıldı. Polis çantayı Fatma Zop’a teslim etti.


Polis şimdi güvenlik kamerasındaki şahsı bulmak için çalışma başlattı.




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