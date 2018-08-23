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23 Ağustos 2018 15:51

Bankta unutulan çantayı çalan zanlı yakalandı

Adana’da genç kızın bankta unuttuğu çantayı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

Bankta unutulan çantayı çalan zanlı yakalandı

23 Ağustos 2018 15:51


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda Fatma Zop, Atatürk Caddesi üzerindeki Abidin Dino Parkı’na gelerek banka oturup dinlenmek istemiş, çantasını da banka koymuştu. Genç kız telefonla konuşurken yanına gelen bir çocuk para isteyip rahatsız edince banktan kalkıp çantasını unutarak gitmişti. Telefon görüşmesi bitince de çantasını unuttuğunu fark edip tekrar banka geldiğinde çantasını bulamamıştı. Zop, polise başvurunca polis güvenlik kamerasını inceleyerek, genç kızın çantasını bulup vermişti. Ancak genç kızın çantasından 30 lirası ve banka kartları alınmıştı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasını inceleyerek şahsın Ali S. (26) olduğunu belirledi. Polis daha sonra şahsın evine yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alınırken, ilk sorgusunda hırsızlık yapmadığını, çantayı bulduğunu söylediği öğrenildi.




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