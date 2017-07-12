Barda silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Olay, Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarında bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda iki grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle kimliği belirlenemeyen kişi tabanca ile ateş açtı. O sırada kavgada bulunan 41 yaşındaki Osman Ş. vuruldu. Osman Ş. can havliyle kendini barın dışarına attı ve kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay

yerine gelen sağlık ekiplerince, Osman Ş. Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Osman Ş.’in ismi belirtilmeyen bar sahibi tarafından vurulduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmaya devam ediyor.