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Barışmak için gitti karısını tabancayla vurdu

Adana’da bir kişi karısıyla barışmak için buluştuğu arkadaşlarının evinde eşini tabanca ile vurarak yaraladı.

Adana'da bir kişi karısıyla barışmak için buluştuğu arkadaşlarının evinde eşini tabanca ile vurarak yaraladı.


Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 10'uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yıldır evli 2 çocukları olan Selvi ve Murat G. çiftinin bir süredir araları bozuktu. Çift, bugün akşam saatlerinde barışmak için arkadaşlarının evlerinde buluştu. Arkadaşları, Murat ile Selvi G. çiftini barıştırmak isterken, çift bir anda sözlü olarak tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle Murat G., tabanca ile karısı Selvi G.'ye ateş açmaya başladı. İki diz kapağından yaralanan Selvi G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Evdeki arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Selvi G.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Selvi G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Murat G. ise eşini yaraladıktan sonra aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis Murat G.'yi yakalama çalışması başlattı.

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