Barut: “Adana için ayrım gözetmeden birlikte çalışalım”

Seçim sürecinde siyasi ayrım gözetmeksizin TBMM çatısı altında 15 milletvekili ile birlikte ‘Adana’ için mücadele edeceği sözünü verdiğini anımsatan Barut, “Adana ortak paydasında kentimizin tüm milletvekilleriyle birlikte ayrım gözetmeden mücadele vermeliyiz” dedi.

CHP Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut, AK Parti Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Şükrü Erdinç ve Tamer Dağlı, İYİ Parti Milletvekilleri İsmail Koncuk ve Mehmet Metanet Çulhaoğlu, MHP milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy ile HDP milletvekilleri Kemal Pekgöz ve Tülay Hatimoğlulları Oruç’a mektup yazan Ayhan Barut, yeni görevleri nedeniyle kutladığı milletvekillerine başarı diledi.

14 milletvekiline mektup yazdı

Ayhan Barut, Adana’dan seçilen diğer 14 milletvekiline parti ayrımı gözetmeden ayrı ayrı gönderdiği mektubunda şunlara yer verdi:

“27. Dönem Adana Milletvekili seçilmeniz nedeniyle sizi kutlarım. Ülkemizin Cumhuriyet ve demokratik değerlerden hızla uzaklaştırıldığı bu zor dönemde üstlendiğiniz sorumluluğun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Ayrıca, Gazi Meclis çatısı altında Adanamızın ve ülkemizin pek çok sorununa birlikte çözüm üretecek olmamızdan duyduğum mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Güzel Adanamızın tarımdan çevreye, kültürden sanata, ekonomiden spora, ulaştırmadan enerjiye her alanda daha çok kalkınması ve gelişmesi için hepimizin ortak mücadele içerisinde yer alacağından kuşkum yoktur. Adanalı hemşehrilerimizin bizlere verdiği temsil hakkını layıkıyla, başarılı bir şekilde yerine getireceğimize olan inancımla yürüteceğiniz TBMM çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

“Adana için yüreğimizi ortaya koyuyoruz"

Adana’nın kamu yatırımlarından gereken payı alamadığını, haksız teşvik uygulamaları ile mağdur edildiğini ve sürekli bir geriye gidiş yaşadığını aktaran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Ben sıradan değil, iz bırakan, sözü ve etkisi olan bir milletvekilliği yapmak istiyorum. Bunun için var gücümle çalışıyorum. Toplumun her kesimiyle birlikte bir ve beraber olarak çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Adana sürekli geriliyor. Oysa bereketli topraklarıyla köklü sanayi geçmişiyle nitelikli insan birikimiyle ve çok büyük sosyal ve ekonomik potansiyeliyle Adana hep aynı plakası gibi 1 numaradır. Aksantaş, Güney Sanayi, Milli Mensucat gibi onlarca fabrikamız kapandı. Ekonomi zarar gördüğü gibi on binlerce insan işsiz kaldı. Maalesef Adana işsizlik rekoru kırıyor. Kamu yatırımları ortadan kalkıyor. Hal böyleyken söz konusu Adana olunca yüreğimizi ortaya koyacağız. Kentimizin sanattan spora, ekonomiden sosyal ve kültürel her alanda özlem duyulan geçmişini göz önünde bulundurarak daha ileri taşınması için çaba göstereceğiz. Siyasi ayrım gözetmeksizin kentimizin tüm milletvekilleriyle el ele ve omuz omuza verip mücadele edeceğiz. Diğer milletvekili arkadaşlarımın da aynı düşünce içerisinde olduğunu değerlendiriyorum."