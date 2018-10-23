Barut'tan Çukobirlik'e destek çağrısı

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, bir zamanlar Türkiye'nin öncü üretici birliklerinden Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Çukobirlik) yeniden ayağa kalkması için devlet desteğinin şart olduğunu vurgulayarak Meclis Araştırması istedi.

Çukobirlik'in daha önce Mersin Yolu üzerindeki içinde biyodizel tesisi ve yağ fabrikasının da bulunduğu yaklaşık 550 dönümlük arazisi, fabrikaları, gayrimenkulleri, makine, demirbaş ve teçhizatlarının satışını Meclis gündemine taşıyan Ayhan Barut, şimdi de Çukobirlik ile ilgili Meclis Araştırması talep etti. Özerk bir kurum olan Çukobirlik'in devlet desteğiyle eski günlerine yeniden kavuşması gerektiğini belirten Barut, "Çukobirlik'in tarıma daha çok destek vermesi, üretim ve akılcı yönetim anlayışıyla yeniden hayat bulabilmesi, içinde bulunduğu ekonomik krizden en az sıkıntı ile çıkması, satışının durdurulması, tüm sorun ve sıkıntılarına ilişkin gerekli önlemlerin alınabilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz" dedi.

"Çukobirlik üreticinindir"

Meclis Araştırması teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunan Ayhan Barut, şöyle konuştu:

"Çukobirlik, 15 Ekim 1940 tarihinde 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Yasası'na göre Adana, Ceyhan ve Tarsus Tarım Satış Kooperatifleri'nin bir araya gelerek 275 ortakla oluşturdukları bir Kooperatifler Birliği'dir. Kuruluşundan sonra büyümesini sürdüren Çukobirlik, 30 Nisan 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3186 sayılı yasaya göre yeniden yapılandı ve merkezi Mersin'de bulunan Yerfıstığı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile birleştirildi. Çukobirlik Mardin ve Diyarbakır'dan Mersin'e, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan Hatay ve Osmaniye'ye çok sayıda il ve onlarca ilçede tesisleri ve 34 Kooperatifi ile yaklaşık 40 bin üretici ortağına hizmet veriyor. Binlerce kişiyi istihdam eden, 6 sawgın, 5 rollergin prese işletmesi, yağ, boya, dokuma, iplik fabrikaları ve biyodizel tesisleri bulunan Çukobirlik, ekimden satıma kadar her aşamada üretici ortaklarına hizmet vermektedir. Çukobirlik ortaklarının pamuğunu, soyasını, ayçiçeğini, kanolasını satın alarak onları serbest piyasa koşullarında haksız rekabetten koruyup aynı zamanda zirai ilaç, küspe, zirai gübre ve tohumluk gibi destek sağlamaktadır."

"Devlet destek vermeli"

Ortadoğu ve Balkanların en büyük entegre tesislerine sahip Çukobirlik'in yıllar içerisinde yok edilmeye ve ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyleyen Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsinde tarımsal üretim ve çiftçiler desteklenmektedir. Ancak ülkemizde bu durum geçerli değildir. Çiftçiler yetersiz desteklemelere ve yüksek girdi ve üretim maliyetine hatta yanlış tarım politikalarına rağmen üretim yapmaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde tarımın bitme noktasına geldiği şu dönemde Çukobirlik, kooperatifçilik yapmayı daha iyi koşullarda sürdürmelidir. Nitelikli tohum üretme tesislerini açıp üreticilere gübre tesisleriyle destek olmalı, yağ fabrikasını açmalı, tarımsal sanayi üretimini güçlendirmeli, üreticilere nefes vermeli, ülke ve kent ekonomisine katkı sunmalıdır. Çukobirlik'in yaşadığı ekonomik kriz ve çıkmazlar, ne yazık ki arsa, gayrimenkul, tesis, makine ve teçhizat satarak giderilmeye çalışılmaktadır. Çukobirlik'in işlevini tam anlamıyla yerine getirmesi ve tarıma daha çok destek verebilmesi için devlet eliyle adım atılması gerekmektedir. Özerk bir kurum olan Çukobirlik'in ve diğer üretici birliklerinin yasal değişiklikler yapılıp eskiden olduğu gibi desteklenmesi şarttır. Çukobirlik gibi kurumlara devlet desteği nakdi olarak değil faiz oranı düşük kredi desteği sağlanarak yapılabilir. Böylelikle üreticilerin ürünlerini daha rahat alabilmesi ve ödemelerini de kolaylıkla yapabilmesi sağlanabilir. Çukobirlik'in yaşadığı sorunun çözümü için öncelikle devletin ve hükümetin harekete geçmesinin ardından, kent bileşenlerinin de ortak bir akıl etrafında buluşması gerekmektedir."