Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağlı kuruluşlarından Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Seyhan Çocuk Evleri Sitesi ve Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlükleri'nde koruma ve bakım altında olan çocuklardan okullarında başarılı olanlara yönelik piknik ve hediye günü etkinliği düzenlendi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocukları yalnız bırakmayarak, hediyelerini bizzat kendisi takdim etti. İl Müdürü Koç, çocuklarla sohbet ederek, başarılarının devamını diledi. Kuruluş Müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, çocuklar açık havada piknik keyfi yaptılar.

Etkinlik, çocukların İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.