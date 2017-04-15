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15 Nisan 2017 04:09

Başarısız banka soygunu

Adana’da, bir bankanın kapısının torna vidayla açıp içeri giren hırsız, bankanın alarmlarının çalması üzerine olay yerinden kaçtı.

Başarısız banka soygunu

15 Nisan 2017 04:09

Polis zanlıyı yakalama çalışmalarına devam ediyor.


Olay, merkez Yüreğir İlçesi Güzelevler mahallesi Mobilyacılar Sitesi’nde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, gece 02.30 sıralarında özel bir bankanın etrafında gezinmeye başladı. Daha sonra elindeki torna vida ile kapıyı açarak içeri girdi. Bir süre bankanın içinde gezen hırsız alarmların çalması üzerine hızla olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bankada inceleme yaparken, banka yetkilileri herhangi bir şeyi çalınmadığını belirtti.


Polis, kaçan hırsızı yakalama çalışmalarına devam ediyor.




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