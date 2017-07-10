Başkan Boydak’tan el birliği çağrısı

Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk’ün 15 Haziran’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Ceyhan Belediye Meclisi’nde yapılan ‘Ceyhan Belediye Başkan Vekilliği’ seçiminde AK Parti’nin adayı Ali Alper Boydak 22 oyla Belediye Başkan Vekili seçildi.

Göreve seçildikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı ilk olağan toplantısına katılan Boydak, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Boydak, “Zor ve sorumluluğu büyük bir görevi aldığımızı biliyoruz ama inşallah CHP’lisiyle, MHP’lisiyle, AK Parti’lisiyle, tüm arkadaşların desteğiyle Ceyhan için, Adana için, Türkiye için ne yapmak gerekiyorsa, her düşünceyi, her fikri kucaklayarak, el birliğiyle hizmet etmek istiyoruz” dedi.