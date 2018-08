Başkan Çelikcan: "Adana, Ak Belediyeciliği özlüyor"

Yüreğir’in dört bir yanını şantiyeye çevirdiklerini belirten Başkan Mahmut Çelikcan, Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olan 644 dairelik sosyal konut, 13O bin metre karelik Kıyı Park Millet Bahçesi, Kına Konakları, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi projelerinin çok yakında tamamlanacağını belirtti. 9 yıllık görev süresi içerisinde 150 milyon lira borç ödeyip 600 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çelikcan ’’Yüreğir’in çehresini hızlı bir şekilde değiştiriyoruz. Halkımıza hizmet etmekten onur duyuyorum’’ diye konuştu..

AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları, İl Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri ve kadın meclis üyelerine Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde üretilen ürünlerden hediye eden Başkan Çelikcan, burada yaptığı konuşmada eksiklikleri aksaklıkları gözden geçirip yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanılması gerektiğini belirterek ’’Adana halkı Büyükşehirde AK Belediyeciliği özlüyor.’’ dedi. Adana’da büyükşehir belediyesini AK Parti’nin almaması için hiç bir nedenin olmadığını belirten Başkan Çelikcan ’’Türkiye’deki AK Belediyecilik dünyaya rol model olmuştur.Adana’da yıllardır sorunlar birikmiş. Biriken bu sorunları ancak AK Belediyecilik anlayışıyla çözeriz.’’ dedi. Kadınların siyasette çok büyük emekleri olduğunu belirterek onlara teşekkür etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’nın teşkilatın ve kadınların her zamanda yanında olduğunu söyledi. Başkan Çelikcan’ın Adana’da ilkleri gerçekleştirerek çok önemli hizmetlere imza attığını,AK Partili Belediye’nin olmadığı yerlerde hizmetin görülmediğini söyleyen Sevil Can nazik daveti için Çelikcan’a teşekkür etti.

Kıyı Park Adana’ya çok yakışacak

Yüreğir’in Seyhan nehri kıyısında Demirköprü ile Agualand arasında 130 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen, Hayal Yeli, Zip Coaster, Millet Kıraathaneleri, Botanik Park, Su Kayağı Tesisi, Optimist Marina, Seyir Terasları, Deniz Feneri, Amfi Tiyatro ve Festival Meydanı ile Adana’da ilkleri barındıran Kıyı Park Millet Bahçesi Eylül’de açılıyor.

644 dairelik sosyal konut projesi

Atakent Mahallesi’nde yapılan konutlar 91.64 metrekare brüt alana sahip ve 135.000 TL muhammen bedelle satıldı. Konutların içerisinde kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kreş ve 55 dönümlük park var. Bu proje Yüreğir tarihine tek seferde yapılan en büyük yatırım.

Genç Çiftlere kına konakları

Yüreğirli vatandaşların acılarına ve sevinçlerine her zaman ortak olduklarını belirten Başkan Çelikcan Osmanlı,Selçuklu Mimarisi ile inşa edilen kına konaklarının yakında hizmete açılacağını belirtti. Başkan Çelikcan ’’Kına Konaklarımızın bir tanesi Yavuzlar Mahallemizde diğeri ise Cumhuriyet Mahallemizde yapılıyor. Ufak eksikleri tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız sokakta kına yapmaktan kurtulacaklardır.’’ dedi.

Yüreğir’in ilk kapalı yüzme havuzu

Atakent Mahallesi’nde inşaatı devam eden kapalı spor salonu ve yüzme havuzunun inşaatının kısa bir süre sonra tamamlanacağını belirten Başkan Çelikcan ’’İçerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası ve tribünleri, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfesi olan bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duşu, soyunma odaları olan yeni spor kompleksimiz kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacaktır. Adana’mıza hayırlı olsun.’’ dedi.

Yüreğir Bilim Merkezi’ne hayran kaldırlar

Adana’da ilkleri gerçekleştiren Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın hizmete açtığı 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi her yaştan vatandaşın ilgi odağı oldu. Adana’da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çelikcan ’’Bölgemizde eksikliğini düşündüğümüz önemli bir eseri Adana’ya kazandırdık. Bütün vatandaşlarımız temalı çocuk oyun alanları, planeteryum, diyarama, diyaramaya hizmet eden müze alanı, bilim merkezi deney istasyonları, gezegen evi ve robot atölyesini ücretsiz gezebiliyorlar’’ diye konuştu.

5 Ocak Adana Kurtuluşu Dioramasında milli mücadele döneminde Adanalının şehrine, milletine ve bayrağına olan bağlılığın verdiği güç ve azimle işgal kuvvetlerine karşı verdikleri mücadelenin anlatıldığını belirten Başkan Çelikcan Yüreğir’de ilkleri gerçekleştirdiğini söyledi.