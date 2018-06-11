Solaklı ve Çamlıbel mahallelerinde vatandaşlarla birlikte orucunu açan Başkan Çelikcan, Ramazan ayı boyunca evinde iftar yapamadığını ve bundan da hiç şikayetçi olmadığını söyledi. Çelikcan, "Göreve geldiğim günden bu yana Adana’da sokak iftarlarını geleneksel hale getirdik. Artık bütün ilçeler başlattığımız bu projeyi devam ettiriyorlar. Biz ise her yıl genişleterek sokak iftarlarına devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca ilçemizin bir çok mahallesinde vatandaşlarımızla birlikte iftar yapıyoruz. Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğimiz projemizde on binlerce vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın bir isteği talebi varsa yerinde görüp ona göre önlem alıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızla birebir görüşme şansımız oluyor. Mahalle muhtarlarımızı da yerinde ziyaret edip yapılması gerekenleri yerinde tespit ediyoruz. Çünkü muhtarlarımız sürekli vatandaşlara birlikte olan insanlar. O yüzden muhtarlarımıza da özel önem veriyoruz. İstekleri ve taleplerini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerin iftardan önce ve sonra şeklinde yapıldığını belirten Başkan Çelikcan, "Gittiğimiz her mahallemizde hastalarımızı, yaşlılarımızı ve yakınlarını kaybeden ailelerimizi ziyaret ederek onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.