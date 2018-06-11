Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 14:48

Başkan Çelikcan: "Adana’da sokak iftarlarını geleneksel hale getirdik"

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Ramazan’da her gün ayrı bir mahallede vatandaşlarla birlikte iftar yaptıklarını belirterek, "Ramazan’ın manevi duygusunu vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz" dedi.

Başkan Çelikcan:

11 Haziran 2018 14:48


Solaklı ve Çamlıbel mahallelerinde vatandaşlarla birlikte orucunu açan Başkan Çelikcan, Ramazan ayı boyunca evinde iftar yapamadığını ve bundan da hiç şikayetçi olmadığını söyledi. Çelikcan, "Göreve geldiğim günden bu yana Adana’da sokak iftarlarını geleneksel hale getirdik. Artık bütün ilçeler başlattığımız bu projeyi devam ettiriyorlar. Biz ise her yıl genişleterek sokak iftarlarına devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca ilçemizin bir çok mahallesinde vatandaşlarımızla birlikte iftar yapıyoruz. Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğimiz projemizde on binlerce vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın bir isteği talebi varsa yerinde görüp ona göre önlem alıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızla birebir görüşme şansımız oluyor. Mahalle muhtarlarımızı da yerinde ziyaret edip yapılması gerekenleri yerinde tespit ediyoruz. Çünkü muhtarlarımız sürekli vatandaşlara birlikte olan insanlar. O yüzden muhtarlarımıza da özel önem veriyoruz. İstekleri ve taleplerini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.


Ziyaretlerin iftardan önce ve sonra şeklinde yapıldığını belirten Başkan Çelikcan, "Gittiğimiz her mahallemizde hastalarımızı, yaşlılarımızı ve yakınlarını kaybeden ailelerimizi ziyaret ederek onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç