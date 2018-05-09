Başkan Çelikcan, kına konağı ve park inşaatını gezdi

İnşaatın belirlenen hızda devam ettiğini belirten Başkan Çelikcan, ’’Yüreğir’de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bütün işler belirlenen plan ve program çerçevesinde hızla devam ediyor. Çünkü planlamayı iyi yapıyoruz’’ dedi.

Yüreğir’in şantiyeye döndüğünü belirten Başkan Çelikcan, ’’Kimsenin hayal bile edemediği birçok projeyi gerçekleştirdik. Şu anda Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olan 644 adet sosyal konut inşaatı rekor bir hızla devam ediyor. 130 bin metrekare alan üzerine yapımı eden kıyıpark inşaatı sorunsuz bir şekilde sürüyor. Yüreğir’e ilk defa yapılan kapalı semt pazarlarının sayısını çoğaltıyoruz. Taziye evlerimizin sayısı 22’ye ulaştı. 2 adet kına konağını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yüreğirli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve Yüreğir’in gelişimine katkı koymak için çalışıyoruz. Yapılmasına vesile olduğumuz ve yaptığımız önemli yatırımlarla ilçemiz Adana’nın en hızlı gelişen ilçesi oldu’’ diye konuştu.

25 dönüm alan üzerine yapılan kına konağı, yüzme havuzu ve parkın Cumhuriyet Mahallesi’nde önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Çelikcan, ’’Yüreğirli vatandaşlarımız kınalarını Osmanlı, Selçuklu Mimarisi ile yaptığımız kına konaklarında yapacaklardır. Yazın sıcaktan ve tozdan, kışın ise soğuktan ve çamurdan kurtulacaklardır. En önemlisi ise sokaklardaki gürültü kirliliği ortadan kalkacaktır. Mutlu günlerini nezih ortamlarda yaşayacaklardır. Yüreğirli vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır’’ şeklinde konuştu.

Yapılan yüzme havuzu ile kanallarda boğulma oranının azalacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ’’Göreve geldiğimiz günden bu yana Yüreğir’de yeşil alanları hızla çoğalttık. Çoğaltmaya da devam ediyoruz. Yapılan parklarda çocuklarımız güvenle oynayacaklardır. Yapılan tesislerden bütün vatandaşlarımız faydalanacaktır’’ dedi.