Başkan Çelikcan, Kıyıpark inşaat alanındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İçerisinde Adana’da olmayan birçok yeni etkinlik alanı yapılıyor. Su kayağı tesisi, yüzer sahne, marina amfi, optimis marina, yelken kulübü, ahşap iskele, 2 adet kır kahvesi, emekli ve engelli evleri, festival alanları, seyir terasları ve deniz feneri olacak. Adanalı vatandaşlarımız su ile daha buluşacak" dedi.

1 yıl gibi kısa sürede tamamlanacak olan Kıyıpark’ın "Millet Bahçesi" gibi hizmet vereceğini belirten Başkan Çelikcan, "Geçen yıl sonbahar ayında ihalesini yaptığımız Kıyıpark projesi hükümetimizin programında da olan "Millet Bahçesi" projesi gibi hizmet verecek. 130 bin metrekare olan bu alanı Orman Bölge Müdürlüğümüzle görüşerek tahsisini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İçerisinde hizmet verecek olan emekli, engelli evleri ve yapılan sosyal ve kültürel tesisler ile vatandaşlarımız burada boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecekler. Buradan her yaştan insan faydalanacaktır" şeklinde konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana Yüreğir’de yeşil alanları ve dinlenme alanlarını hızla çoğalttıklarını belirten Çelikcan, "Geçen yıl sonbaharda ihalesini yaptığımız Kıyıpark inşaatını rekor bir hızla bu sene sonbahar ayında bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.