Yüreğir Kültür Merkezi önünde gerçekleşen yemeğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verilirken katılımcılar yemek sonrası merkez önünde gerçekleştirilen Ramazan Şenliklerini izlediler.

Yetim ve öksüzlere karşı herkesin maddi ve manevi sorumluluğu olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Maddi sorumluluklarımız, yetim ve öksüzlerin malını ve canını korumak; beslenme, giyinme barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Manevi sorumluluklarımız ise şefkat dolu davranışlar sergilemek, sevgi dolu ortamlar hazırlamak, eğitimiyle ilgilenmek, dini bilgiler vermek, güzel bir ahlak kazandırmaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in buyurduğu üzere ’Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu saç teline karşılık ona sevap vardır’ şeklinde buyurmuşlardır” dedi.

Başkan Çelikcan, “Dünyanın en büyük sevgilerinden olan anne ve baba sevgisinden mahrum kalan toplumumuzun bağrı yanıkları olarak bilinen yetim, öksüz ve çeşitli nedenlerden dolayı mağdur olmuş çocuklarımız için seferber olmak insani görevlerin en başında yer almalıdır” şeklinde konuştu.

İyilikder ve Ülfet Dernekleri işbirliğiyle gerçekleştirilen yemeğe Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, AK Parti Adana Milletvekili Adayı Reşan Arlıer, Belediye Başkan Yardımcıları Burhan Ülger, Feridun Sarı, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı ve Yüreğir Belediye Meclis Üyeleri de katıldılar.