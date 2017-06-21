Başkan Çelikcan şehit aileleri ile iftarda buluştu

Başkan Çelikcan, “Vatanı, bayrağı, ezanı, bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize minnettarız” dedi.

Yüreğir Belediyesi geleneksel iftar sofralarının Salı akşamki konukları şehit aileleri ve gaziler oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın ev sahipliği yaptığı programa Şehit Anneleri Derneği Başkanı Emine Kunt, Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Emine Bilgen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ferhat Tapan ve davetliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahiler, semazen gösterileri ile başlayan programda eller memleket uğruna canını feda eden şehitler için semaya açıldı. Okunan ezan ile birlikte orucunu açan şehit yakınları ve gaziler benzer acıları yaşadıkları ailelerin hüznüne ortak oldu.

Başkan Çelikcan: “Vatan size minnettardır”

Bu vatanın gerçek sahiplerinin şehit aileleri ve gaziler olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Vatanı, bayrağı, ezanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize minnettarız. Allah onlardan bin kez razı olsun. Şehit aileleri olarak sizler aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bu vatanın gerçek sahipleri sizlersiniz. Sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Çanakkale destanını yazan, Kurtuluş mücadelesini veren, 15 Temmuz’da vatanı, bayrağı, inancı, bağımsızlığı uğruna şehadete koşan, bölücü terör belası ile kahramanca mücadele ederek can veren yiğitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Son dönemlerde Adana ülkemizde en çok şehit veren illerimizin başında geliyor. Annelerimiz babalarımız için elbette çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama şehitlik mertebesi yüce bir mertebe. Peygamberimize komşu olan o şehitlerimiz inşallah ailelerine şefaatçi olacaklar. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, sizlere de sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Şehit Anneleri Derneği Başkanı Emine Kunt manevi bir atmosferde iftar sevincini paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Emine Bilgen ise konuşmasında aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Çelikcan’a teşekkür etti.