Başkan Çelikcan: ''Tüm ücretli hizmetlerde yüzde 10 indirim yapacağız''

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hükümetin enflasyonla topyekun mücadelesini sonuna kadar desteklerini belirterek, ''Belediyemize ait tüm ücretli hizmetlerimizde yüzde 10 indirim yapacağız'' dedi.

Başkan Çelikcan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, “Hükümetimiz ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Son dönemde kurda yaşanan dengesizlik sona ermiştir. Yaşanan bu dengesizlikten dolayı fiyat artışlarını dengelemek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimizin Enflasyonla Mücadele Kampanyasına destek kampanyasını sonuna kadar destekliyoruz. Yüreğir Belediyesi olarak belediyemize ait tüm ücretli hizmetlerimizde yüzde 10 indirim yaparak destek veriyoruz” diye konuştu.

Türk Milletinin birçok badire atlattığını kaydeden Çelikcan, “Şuanda da Türkiye üzerinde oyun oynanmak istenmektedir. En son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ ve işbirlikçileri sudan bahanelerle ekonomik yaptırımlar uygulamaya kalkışıp ülkemizi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir ve beraber olduğumuz sürece bütün zorlukların üstesinden geliriz. Bütün vatandaşlarımızı da bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Böylece Türk Milletini köşeye sıkıştırmak isteyen içteki ve dıştaki düşmanlarımızın oyunu boşa çıkacaktır'' diyerek kampanyaya bütün vatandaşların destek vermesini istedi.