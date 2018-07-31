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31 Temmuz 2018 15:10

Başkan Çelikcan, vatandaşlarla buluşmaları sürdürüyor

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, vatandaşlarla bir araya gelerek, "Yüreğirli vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara hizmet etmek mutluluk veriyor" dedi.

Başkan Çelikcan, vatandaşlarla buluşmaları sürdürüyor

31 Temmuz 2018 15:10


Yüreğir’in hizmette altın çağını yaşadığını belirten Başkan Çelikcan, "Planlamayı düzgün yapıp parayı iyi yönettik. Yüreğir halkının bir kuruşunu bile boşa harcamadık. Yüreğir bu sayede kalıcı eserlere kavuştu. Şu anda Türkiye’de ender borçsuz belediyelerden biriyiz" diyerek çok önemli hizmetler ürettiklerini söyledi.



"Sosyal belediyecilikte ödüllü belediye"


Her gün ayrı bir mahallede esnafları gezen, taziye ziyaretleri yapıp, nikah merasimlerine katılan, yaşlıları, hastaları evlerinde ziyaret eden, yeni doğan bebeklere ’Yüreğir’e Hoş Geldin’ diyen ve ev ziyaretleri yaparak Yüreğirli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çelikcan, ilçede Türkiye’ye örnek olacak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini birçok projeden ödül aldıklarını belirtti.



Yaşlılarımızı ve yeni doğanları ziyaret ediyoruz


Yüreğir’de sosyal ve kültürel belediyecilik alanında önemli projeleri devam ettirdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Evde bakım hizmetleri ile bugüne kadar 10 bin yaşlı vatandaşımızı evinde ziyaret ettik. Bakımları ve ihtiyaçlarına yardımcı olduk. 20 bin yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret edip anne sütünün önemini anlatan kitapçık ve broşür dağıtıyoruz. Çeşitli hediyeler veriyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak hizmete açtığımız engelli koordinasyon merkezi ile onları sosyal hayata kazandırıyoruz" dedi.


Yüreğirli vatandaşların sevincine ve üzüntüsüne her zaman ortak olduklarını, bundan sonra da vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çelikcan, "Belli bir makama gelen herkes bulunduğu makamın hakkını vermek zorundadır. Ben Adana’da doğdum ve büyüdüm. Bizim amacımız doğup büyüdüğüm yere bir şeyler kazandırma yönündedir. Seçildiğimiz günden bu yana Yüreğir’i kalkındırmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yüreğir birçok ilklerle tanıştı. Yüreğir’e sayısız kalıcı eserler kazandırdık. Yaptığımız bütün hizmetler vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için" şeklinde konuştu.




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