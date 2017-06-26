Başkan Çelikcan yaşlılar ve çocuklar ile bayramlaştı

Huzurevinde kalan yaşlılar ile kahvaltıda buluşan Çelikcan, tek tek hatırını sorup bayramlaştığı yaşlılara hediyeler verdi.

Başkan Çelikcan’ın ikinci durağı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu oldu. Eşi Mehtap Çelikcan’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Çelikcan çocuklarla yakından ilgilendi, sürpriz hediyelerle bayram sevinçlerine ortak oldu.

Bayram ziyaretleri kapsamında Şırnak Şenoba’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak’ın Huzurevleri Mahallesi’nde ikamet eden ailesini de ziyaret eden Başkan Çelikcan şehit ailenin acısına ortak oldu, sabırlar diledi.

Trafik kazasında eşini kaybeden 5 çocuk annesi Mehtap Karaoğlan’ın evine de ziyarette bulunan Başkan Çelikcan çeşitli hediyelerle yetimleri sevindirdi, aile ile bayramlaştı.

"Bayram paylaşmaktır" diyen Başkan Çelikcan “İnsan acıyı da sevinci de paylaşır. Huzurevlerinde kalan yaşlılarımızla bayramlaştık onları bu bayram gününde yalnız bırakmadık. Farklı sebeplerden dolayı Sevgi Evleri’nde kalan yavrularımızla da buluştuk. Bayram onlarla daha güzel, daha anlamlı” şeklinde konuştu.