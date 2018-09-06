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06 Eylül 2018 14:34

Başkan Çelikcan, zabıtalarla bir araya geldi

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Zabıta Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan zabıta memurlarıyla yemekte bir araya geldi.

Başkan Çelikcan, zabıtalarla bir araya geldi

06 Eylül 2018 14:34


Mesai saati gözetmeksizin 7-24 çalışan zabıtaların gününü kutlayan Başkan Çelikcan, Zabıta Müdürü M.Ali Sakallı ve zabıta personelleri Gülseren Uğurluer ve İbrahim Ölmez’e plaket verdi.


Zabıta personelleri ile düzenlenen yemekte konuşan Başkan Çelikcan, ’’Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Şehir hayatında düzeninin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarını yürütmektedirler. Zabıta Müdürlüğümüz vatandaşın karşısında değil, vatandaşın yanında ve onun hizmetindedir. Görevleri gereği belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız Belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Karşılıklı sevgi ve saygı anlayışıyla görevlerinizde başarılar diliyorum. Toplum sağlığı ve huzuru için hayati öneme sahip olan zabıtalarımız gece gündüz demeden özveriyle çalışmaktadırlar. Ben bu vesileyle zabıta teşkilatımızın 192. kuruluş yıldönümünü kutluyorum ve başarılar diliyorum” dedi.




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