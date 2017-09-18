Başkan Çelikcan’dan öğrencilere kırtasiye

Başkan Çelikcan, Mareşal Çakmak İlköğretim Okulu’nda yapılan kırtasiye yardımına katıldı. Okulun ilk günü öğrencilerin okul sevincine ortak olurken öğretmen ve öğrencilere de başarılar diledi.

Yüreğir’de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 5 bin çocuğa okulların açıldığı ilk gün kırtasiye yardımında bulunduklarını belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüterek ilk etapta tespit edilen 5 bin çocuğumuzun kırtasiye ihtiyaçlarını giderdik. Yardıma muhtaç çocuklarımıza kırtasiye yardımlarını yıl boyu sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ne yapsak azdır. Çocuklarımız kırtasiye malzemelerini güle güle kullansınlar" şeklinde konuştu.