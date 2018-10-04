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Başkan Çetin, ablası için mevlit okuttu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geçen pazar günü kaybettiği ablası Nimet Özgül için mevlit okuttu.


Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı mevlit törenine, ilçe kaymakamı, emniyet müdürleri, siyasi partilerin il, ilçe başkanları, belediye başkanları, eski milletvekilleri ve iş, spor, sanat dünyasının sevilen isimleri de katılarak Başkan Soner Çetin'i yalnız bırakmadı.


Başkan Soner Çetin, ablası Nimet Özgül'ün 3'üncü gün mevlidini yaptıklarını belirterek, “Günlerdir acımıza ortak olan bugün de mevlidimize katılan binlerce vatandaşımıza, dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, mevlidimize gelerek, oturacak yer bulamadığı için ayrılmak zorunda kalan binlerce dostumuzdan özür diliyor, ilgilerine teşekkür ediyorum. Tüm dostlardan Allah razı olsun” dedi.


İkram edilen akşam yemeğinin ardından mevlit okutuldu.

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