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22 Haziran 2017 11:30

Başkan Çetin: “Adana için var gücümüzle çalışıyoruz”

Çukurova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi çevre ilçelerin ibadethanelerinin temizliği ile Çukurova ilçesindeki yol ve park temizliklerini gerçekleştiriyor.

Başkan Çetin: “Adana için var gücümüzle çalışıyoruz”

22 Haziran 2017 11:30


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaklaşan bayram nedeniyle temizlik çalışmalarının sıklaştırılmasını ve çok detaylı temizlik yapılması talimatını verdi. Çukurova ilçesinde bayram temizliğine hız veren Çukurova Belediyesi ekipleri, ibadethane, çöp konteynerları, sokak ve kaldırım temizliklerini gerçekleştirdi. Ekipler, Çukurova ilçesini de aşarak Pozantı, Tekir, Bürücek yaylalarına çöp konteynerı teslimi yaparak sıcak havalarda, çöp bidonlarının ve konteynerlarının olduğu bölgelerde ağır kokular oluşmaması için, geniş temizlik çalışması başlattı.


Temizlik çalışmalarının, gece gündüz aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Çetin, “Ramazan ayı nedeniyle, temizlik çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak devam ettirdik. İbadethanelerin temizliği de düzenli olarak devam ediyor. Bayram öncesinde tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.


Hizmetleri sadece Çukurova’da değil, çevre ilçelerde ve yaylalarda da gerçekleştirdiklerini belirten Çetin, “Halkımızdan gelen talepler üzerine, Adana’nın her yerinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Halkımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşaması, bayramını mutlu geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Adana için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.




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