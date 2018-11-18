Başkan Çetin: "Adana'da yarım kalan her işi tamamlayacağız"

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, son günlerde kamuoyunda tartışılan "Metronun ikinci etabının tamamlanması" konusuyla ilgili, "Adana'da yarım kalan her işi tamamlayacağız. Metro da buna dahil. Adana'da metronun sadece ikinci etabının değil üç ve dördünce etabının da yapılması gerek. Herkesin ağzının açık kalacağı projelerimiz hazır" dedi.

Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi, yakın dönemde gerçekleşecek etkinlikler ile ilgili toplantıya katılanları bilgilendirdi. Çetin, son günlerde kamuoyunda konuşulan, "Metronun tamamlanması" ile ilgili açıklamalarda da bulundu."Adana'da yarım kalan hiçbir iş bırakmayacağız" diyen Çetin, şöyle devam etti:

"Bundan adınız gibi emin olun. Son zamanlarda tartışma konusu olan bir husus var. "Metro tamamlanacak mı? ikinci etabı yapılacak mı?" gibi konular bu ara sıkça dile getiriliyor. Metronun tabii ki ikinci etabının tamamlanması gerekir. Altını çizerek söylüyorum. Metronun stadyuma ve üniversiteye kadar uzatılması gerekir. Bu ikinci etap. Benim kafamda başka başka etaplar var. Bizim bomba projelerimiz hep yolda. Herkesin ağzının açık kalacağı projelerimiz var. Ulaşım konusunda Türkiye'de olmayan son teknolojiyi biz getireceğiz. Dünyanın en üstün teknolojisini Adana hak etmiyor mu? Önce İstanbul, Ankara, İzmir'de yapılsın sonra biz mi örnek alalım? Onlar bizi örnek alsın."

Adana'yı her anlamda cazibe merkezi yapacaklarını vurgulayan Çetin, "Çukurova Havalimanı ne oldu bilmiyorum. İnşallah tamamlanır. Tamamlanınca raylı sistemin oraya kadar uzatılması gerekir. Adana'yı turizm anlamında da cazibe merkezi haline getireceğimizi biliyorsunuz. Onun için bu raylı sistemin sahile kadar hatta sahilden de böyle kıyıya paralel uzatılması gerekir. Yani bu sistemin sadece ikinci etabı değil üçüncü etabı var, dördüncü etabı da var. İnşallah biz bunları da yapacağız. Çok geç kalınmıştır. Elin adamı bu işi 100 yıl önce halletmiş, dünyada bu iş çözülmüş. Raylı sistem tartışmalarının artık geride kalması gerekir. Bunun devamı ve bitirilmesi gerekir. Biz Adana'da yarım kalmış hiçbir işi bırakmayacağız. Hepsini tamamlayacağız. Bundan adınız gibi emin olun" diye konuştu.